مدیرعامل باشگاه چادرملوی اردکان: میزبانی چادرملو از حریفان در ورزشگاه تختی تهران همچنان ادامه دارد.
علیرضا بابایی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره خبر منتشر شده مبنی بر ممانعت هیئت فوتبال تهران از میزبانی چادرملو در این شهر گفت: این مساله ناشی از شیطنت کاری و جذابیت رسانهای بود. پس از انتشار این خبر بود که همه هیئتهای فوتبال و شهرهای همجوار یزد از چادرملو برای میزبانی این تیم دعوت کردند.
وی افزود: همه پرداختیها لازم به هیئت فوتبال تهران انجام گرفته و بحث بدهی مطرح شده به هیچ وجه درست نیست.
مدیرعامل باشگاه چادرملو ادامه داد: تیم چادرملو به میزبانی در ورزشگاه تختی تهران ادامه خواهد داد تا ان شاء الله ورزشگاه شهید نصیری یزد آماده شود.