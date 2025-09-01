به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیأت هندبال فارس گفت: تیم ملی هندبال نوجوانان ایران که خود را برای شرکت در نخستین دوره رقابت‌های هندبال زیر ۱۷ سال آسیا آماده می‌کند، از هشتم تا دهم شهریور در شیراز اردویی ۳ روزه برگزار کرد.

رضا غلامشاهی اظهارداشت: در این اردو ۱۸ ورزشکار حضور دارند که دو نفر از آنها نمایندگان فارس هستند.

وی افزود: پس از این اردو، تیم ملی ایران برای برگزاری چند دیدار دوستانه راهی قطر می‌شود و سپس اردوی پایانی خود را در تهران برپا خواهد کرد.

رئیس هیأت هندبال فارس ادامه داد: نخستین دوره رقابت‌های هندبال زیر ۱۷ سال آسیا اواخر شهریور در کشور اردن برگزار می‌شود.