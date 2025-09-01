به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،افراد معلول که قادر به انجام امورات زندگی خود نیستند نیاز به پرستار دارند تا از او نگهداری کنند؛ دولت به منظور کمک به افراد معلول و بهبود سلامت آنها وجهی را در مقابل دارو و هزینه‌های درمان و همچنین حق پرستاری در نظر گرفت تا با مشکلات کمتری مواجه شوند.

اما برخی شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال پیام‌هایی از تاخیر در واریز حق پرستاری و همچنین پرداختی‌های نامنظم خبر دادند و از مسئولان درخواست رسیدگی دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام علیکم خسته نباشید لطفا به مسئولان مربوطه بگویید چرا برای عده ای از معلولان شدید و خیلی شدید فاقددرآمد خانواده محور واریز نشده است؟

لطفا پیگیری کنید با تشکر