ایرج صغیری، هنرمند پرآوازه و نام‌آور تئاتر استان بوشهر و ایران که از او به عنوان پدر تئاتر بوشهر یاد می‌شود، صبح امروز ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ پس از سپری کردن یک دوره بیماری، در بیمارستان پیوند ابوعلی سینای شیراز درگذشت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، استاد ایرج صغیری متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر؛ بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس ایرانی، چشم از جهان فروبست.

او در دهه پنجاه با تولید نمایش «قلندرخونه» در معرفی تئاتر و آیین‌های نمایشی بوشهر به مردم ایران نقش بزرگی ایفا کرد.

این هنرمند برجسته متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس، دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

صغیری با بازی در نقش «ابوذر» در تئاتری که با همکاری داریوش ارجمند و نظارت علی شریعتی در دانشگاه فردوسی و حسینیه ارشاد اجرا شد، توانست مهارت خود در بازیگری را نیز به نمایش بگذارد.

کارگردانی فیلم‌های «سفر غریب»، «نمایش قلندرخونه»، «نمایش محپلنگ»، «نمایش سرباز»، «نمایش شب شولای عبدالرحمان» و نویسندگی «خالو نکیسا، بنات النعش و یوزپلنگ»، «خلخال شوم»، «قلندرخونه» و «محپلنگ، ایرج» بخشی از آثار این هنرمند شهیر بوشهری است.