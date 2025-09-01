به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده گرادیان فشاری طی روز جاری می‌باشد که سبب وزش باد‌های متوسط تا نسبتا شدید در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و بخش‌هایی از جنوب شرق استان خواهد شد. همچنین طی ساعات بعد از ظهر برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه تا فردا روند کاهش دما ادامه خواهد داشت و سپس تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت، ادامه داد: از اواخر وقت سه شنبه مجددا با استقرار جریانات جنوبی در مناطق و سواحل شرقی استان شاهد افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق خواهیم بود. با گسترش این جریانات تا پایان هفته درمناطق جنوبی، مرکزی و بخش‌هایی از مناطق شمالی در صبحگاه و شامگاه افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق احساس خواهد شد. شمال خلیج فارس تا اواخر سه‌شنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹ و ایذه با دمای ۲۲.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۸.۲ و ۳۱.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.