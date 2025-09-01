به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، بلوار خلیج فارس به عنوان جاده دسترسی موازی گردنه دوشاخ، میدان سردار شهید میثم رضوانپور واقع در زیرگذر امامزاده سید محمد به مساحت ۳۰هزار متر مربع، گلخانه هیدروپونیک واقع در شهر کوشک و خانه بازی شهر اصغرآباد از جمله این طرح‌ها بود که با هزینه ۲۰۰میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

رونمایی از یادمان سردار شهید میثم رضوانپور، کلنگ زنی مرحله دوم احداث میدان ورودی امامزاده سیدمحمد (ع) به مساحت ۵۰هزار مترمربع، بازدید از چند طرح عمرانی در حال ساخت از جمله طرح مسکن ملی خمینی‌شهر، هنرستان خیرساز تربیت بدنی در تیرانچی، کمربندی خمینی شهر و پل در حال ساخت شهرک صنعتی از دیگر برنامه‌های حضور معاون استاندار در شهرستان خمینی شهر بود.