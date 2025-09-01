مرحله نخست لیگ کشتی فرنگی نوجوانان ایران یادواره کشتی‌گیر شهید بهنام محمدی‌راد برگزار شد و تیم‌های صعودکننده به مرحله دوم مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست لیگ کشتی فرنگی نوجوانان ایران یادواره کشتی‌گیر شهید بهنام محمدی‌راد ۴ تا ۸ شهریور در ۸ منطقه کشور برگزار شد و تیم‌های صعودکننده به مرحله دوم مشخص شدند.

این لیگ با حضور ۳۳۸ کشتی‌گیر نوجوان برگزار شد و در ۵ روز، صحنه‌ی درخشش ستارگان فردای کشتی ایران بود؛ به‌طوری‌که در مجموع ۲۵۰ مسابقه نفس‌گیر و دیدنی بر روی تشک برگزار شد.

گروه‌بندی مرحله دوم مسابقات به شرح زیر است:

گروه یک: دانشگاه آزاد خوزستان – کرمان قم - اصفهان

گروه دو: کهگیلویه و بویراحمد – بوشهر – آذربایجان شرقی - فارسی

گروه سه: مازندران – خراسان رضوی – نماسازان ساحل اروند - گلستان

گروه چهار: البرز – دیوان دره کردستان – کرمانشاه – تهران (شهر ری)

این رویداد نشان داد که کشتی ایران همچنان سرشار از استعداد‌های نوظهور است و آینده این رشته پر افتخار، روشن و درخشان خواهد بود.