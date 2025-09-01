به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آغاز امامت منجی موعود، حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، فرصتی است برای یادآوری عهد و پیمان شیعیان با امام زمانشان و مرور وظایفی که در شرایط پیچیده امروز جهان، بر عهده دارند.



نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت، پایان بخش طومار حاکمیت طاغوت و برقرار کننده حکومت عدل الهی در سرتاسر زمین است.

خانه تکانی، رسم قدیمی همه منتظران بهار است.

سالروز امامتش، روزی است که دل‌ها به نور ولایت روشن شد.