پخش زنده
امروز: -
آغاز امامت امام زمان (عج)، روزی برای امید، عشق و بیعت دوباره است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آغاز امامت منجی موعود، حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، فرصتی است برای یادآوری عهد و پیمان شیعیان با امام زمانشان و مرور وظایفی که در شرایط پیچیده امروز جهان، بر عهده دارند.
نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت منجی عالم بشریت، پایان بخش طومار حاکمیت طاغوت و برقرار کننده حکومت عدل الهی در سرتاسر زمین است.
خانه تکانی، رسم قدیمی همه منتظران بهار است.
سالروز امامتش، روزی است که دلها به نور ولایت روشن شد.