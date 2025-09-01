پخش زنده
تئاتر خورشیدبا هدف معرفی فرهنگ و ارزشهای بومی، روحیه مرزبانی و غیرت مردم خراسان شمالی و با مشارکت گروهی از هنرمندان ملی و استانی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ اجرای این اثر هنری از ۱۳ تا ۲۳ شهریورماه در دهکده مقاومت بسیج بجنورد و به مدت ۱۰ شب خواهد بود.
عنوان سرزمین خورشید برگرفته از نام تاریخی خراسان بهعنوان محل طلوع خورشید و نیز نماد ولایت و ارادت مردم استان به امام هشتم (ع) انتخاب شده است.
این نمایش با جلوههای ویژه نورپردازی و صحنهآرایی حرفهای اجرا خواهد شد.