تئاتر خورشیدبا هدف معرفی فرهنگ و ارزش‌های بومی، روحیه مرزبانی و غیرت مردم خراسان شمالی و با مشارکت گروهی از هنرمندان ملی و استانی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ اجرای این اثر هنری از ۱۳ تا ۲۳ شهریورماه در دهکده مقاومت بسیج بجنورد و به مدت ۱۰ شب خواهد بود.

عنوان سرزمین خورشید برگرفته از نام تاریخی خراسان به‌عنوان محل طلوع خورشید و نیز نماد ولایت و ارادت مردم استان به امام هشتم (ع) انتخاب شده است.

این نمایش با جلوه‌های ویژه نورپردازی و صحنه‌آرایی حرفه‌ای اجرا خواهد شد.