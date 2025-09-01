پخش زنده
آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در متن پیام آیت الله نورمفیدی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی جوانان والیبال ایران در جهان، پیام روشن ایمان و اراده نسل امروز ماست؛ نسلی که نشان داد با توکل بر خدا و تلاش خستگیناپذیر میتوان مرزهای افتخار را گشود.
فرزندان گلستانیِ این تیم، با غیرت و همت خود، دلهای مردم استان و ایران را شاد کردند و ثابت نمودند که آینده این سرزمین به دستان توانای جوانانش درخشان است.
این موفقیت تنها یک جام نیست؛ نوید آن است که اگر در کنار هم باشیم و بر خدا تکیه کنیم، هیچ مانعی سد راه ملت ایران نخواهد بود.
به این عزیزان تبریک میگویم و از خداوند متعال برایشان عزت، سلامت و توفیق بیشتر مسئلت دارم.
سیدکاظم نورمفیدی