به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در متن پیام آیت الله نورمفیدی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی جوانان والیبال ایران در جهان، پیام روشن ایمان و اراده نسل امروز ماست؛ نسلی که نشان داد با توکل بر خدا و تلاش خستگی‌ناپذیر می‌توان مرز‌های افتخار را گشود.

فرزندان گلستانیِ این تیم، با غیرت و همت خود، دل‌های مردم استان و ایران را شاد کردند و ثابت نمودند که آینده این سرزمین به دستان توانای جوانانش درخشان است.

این موفقیت تنها یک جام نیست؛ نوید آن است که اگر در کنار هم باشیم و بر خدا تکیه کنیم، هیچ مانعی سد راه ملت ایران نخواهد بود.

به این عزیزان تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برایشان عزت، سلامت و توفیق بیشتر مسئلت دارم.

سیدکاظم نورمفیدی