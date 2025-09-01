مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با وارد مدار شدن چاه ۳۳ میدان دارخوین، روزانه بیش از سه هزار بشکه نفت به تولیدات این شرکت افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس گفت: با تلاش‌های جهادی و همت جمعی کارکنان و متخصصان این شرکت چاه ۳۳ میدان دارخوین پس از سال‌ها وقفه برای نخستین بار وارد مدار بهره برداری شد.

وی ادامه داد: با با وارد مدار شدن چاه ۳۳ میدان دارخوین، تولیدات روزانه شرکت نفت و گاز اروندان روزانه به یش از سه هزار بشکه نفت افزوده شد که این دستاورد نشان داد که هم‌افزایی، کار تیمی و اتکا به خداوند و دانش فنی کلید عبور از موانع و تحقق برنامه‌های راهبردی شرکت در حوزه تولید است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: بدون تردید بهره‌گیری از داده‌های دقیق و به‌روز، زمینه اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه و به‌موقع در خصوص بهره‌برداری، نگهداشت و تعمیرات را فراهم می‌کند و این رویکرد بستر مناسبی برای استمرار افزایش تولید و تداوم موفقیت‌های آینده شرکت خواهد بود.