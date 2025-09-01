به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراسم یادبود این بازیگر فقید روز جمعه (۱۴ شهریورماه) از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مسجد الجواد میدان هفت تیر تهران برگزار می‌شود.

پیکر مهرداد فلاحتگر بازیگر و کارگردان سرشناس کشور که به علت بیماری سرطان روز یکشنبه، دوم شهریورماه، چشم از جهان فرو بست، با حضور گسترده دوستداران این هنرمند فقید بعد از برگزاری مراسم وداع و تشییع در زادگاهش در آرامگاه «گله محله» بابل در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

مراسم وداع با مهرداد فلاحتگر دوشنبه، سوم شهریورماه، با حضور خانواده این هنرمند سرشناس کشور به همراه تعدای از هنرمندان و بازیگران سینمای ایران در مجتمع فرهنگی سینمایی بابل برگزار شد.