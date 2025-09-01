پخش زنده
علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران این موفقیت را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در متن این پیام آمده است: قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران با نقشآفرینی ورزشکاران گلستانی در رقابتهای جهانی، نه فقط یک پیروزی ورزشی، بلکه نشانهای روشن از ظرفیتهای بیپایان نسل نو کشورمان است. نسلی که با تمرین، تعهد و باور، مرزهای ممکن را جابهجا میکند.
عمران کوکجیلی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی و مرتضی طباطبایی چهار بازیکن گلستانی عضو تیم ملی نیز در این قهرمانی ایران نقشآفرین بودند.
این قهرمانی، فقط یک مدال نیست؛ صدای بلندِ امید است از دل نسل تازهای که ایستادهاند تا ایران را سربلند کنند.
به این افتخار ملی میبالیم و به جوانانی که با تلاش و شهامت، نام ایران را در جهان طنینانداز کردند، تبریک میگویم.