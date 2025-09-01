مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند گفت: در اقدامی بی‌نظیر متخصصان این شرکت، با تعمیر و بازسازی بیش از ۱۰۰ عدد انواع ولو را به مدار تولید واحد‌های پالایشی بازگرداندند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی محمد پوررضا» با بیان اینکه کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند موفق به تعمیر و بازسازی بیش از ۱۰۰ عدد از انواع والو‌ها شامل پلاک ولو، چک ولو، گیت ولو، گلوپ ولو، سفتی ولو و شیر‌های اطمینان شدند، اظهار کرد: این کارشناسان با دانش فنی خود، این تجهیزات کلیدی را به مدار تولید واحد‌های پالایشی بازگرداندند و نشان دادند که هر چالشی نمی‌تواند مانع اراده و تلاش آنها شود.

وی افزود: در شرایطی که دمای هوا به شدت افزایش یافته و آلودگی ناشی از ورود گرد و غبار بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته است، تیم فنی و تخصصی ما با عزم راسخ و کار تیمی مثال‌زدنی، در این روز‌های سخت و در دل گرما و رطوبت استان خوزستان، به وظایف خود عمل کردند و مصمم بودند که حلقه‌های زنجیره تولید را با کمترین توقفی تنظیم کنند.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند بیان کرد: با این اقدام‌ها نه تنها نشان دادیم که در برابر چالش‌ها ایستاده‌ایم، بلکه به‌عنوان یک خانواده بزرگ و متحد، در پی رسیدن به اهداف خود هستیم و با امید به آینده‌ای درخشان‌تر به تلاش و کار مستمر خود ادامه می‌دهیم.