به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اعلام کرد: در پی تحرکات فردی شرور به نام «س- د» که با اقدامات مسلحانه موجب ناامنی و اخلال در نظم عمومی شهرستان کوه‌چنار شده بود، تیم ویژه‌ای از مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و فنی مخفیگاه وی را در کوه‌های این منطقه شناسایی کردند.

براساس این گزارش، متهم مسلح به اخطار‌های پلیس مبنی بر تسلیم شدن توجهی نکرد و با تیراندازی به سوی مأموران، در درگیری متقابل به هلاکت رسید. از مخفیگاه این فرد یک قبضه سلاح و مقادیری مهمات نیز کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس افزود: این شرور سابقه‌دار دارای ۱۳ فقره پرونده کیفری از جمله قتل، سرقت مسلحانه، درگیری و مجروح کردن مردم بود.