مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: باستانشناسان در فصل دوم کاوشهای محوطه تاریخی کمرزرین موفق به کشف ۱۰۰ سکه تاریخی شدند آثاری که احتمال وجود تجارتخانه مهم در این منطقه را تقویت می کند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما امیر کرمزاده افزود: در دو روز پیش ۳۵ سکه به دست آمد که رقم بسیار قابل توجهی است. این سکهها بیشتر متعلق به دورههای اسلامی هستند اما برای تعیین دقیق قدمت آنها باید در محیط آزمایشگاهی پاکسازی و بررسی شوند.
کرم زاده گفت: با توجه به شواهد موجود، احتمال میدهیم این منطقه در گذشته یک مرکز مهم تجاری بود.
وی تأکید کرد این کاوشها میتواند به درک بهتر شناسنامه تاریخی و تمدنی اصفهان کمک کند و یافتههای ارزشمندی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
۲سال پیش عملیات گودبرداری با لودر برای احداث گذر کمرزرین منجر به کشف شواهدی از ۲ سازه معماری تاریخی و در نتیجه توقف عملیات عمرانی و شروع عملیات باستان شناسی با توافق بین پژوهشگاه میراث فرهنگی، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان و دانشگاه هنر شد.
در فصل اول کاوش باستان شناسی گذر کمرزرین، آثاری مانند یک سازه آبی منقوش متعلق به دوران پیش از حمله مغول به اصفهان، یک کوره سفال، یک سازه معماری متعلق به دوران متاخر اسلامی، دیوارههای سنگی و کفهای آجر فرش احتمالا سلجوقی و یک سنگاب کشف شد.