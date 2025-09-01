هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری امام حسن عسکری (ع) در سن ۲۸ سالگی در سامرا به شهادت رسیدندو تمام معارف و علوم ایشان به امام زمان (عج) منتقل و امامت حضرت ولی عصر آغاز شد.

نهم ربیع الاول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر علیه السلام است، بلكه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. در سال روز نهم ربیع الاول كه یادمان آغاز امامت ولی عصر علیه السلام است.

حالا در زمان غیبت امام مهدی (عج) وظیفه همه ما این است منتظران واقعی باشیم.

در روایات دینی آمده است؛ پارسایی و آراستگی به اخلاق نیک، معرفت و شناخت ایشان، انتظار فرج و شناخت آموزه‌های دینی از مهمترین ویژگی‌های منتظران واقعی است.