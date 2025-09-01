افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی نیازمند زیرساخت مناسب
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با انتقاد از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بدون تأمین زیرساختهای لازم، گفت: برای آموزش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به امکانات، بودجه، کلاس درس و تجهیزات نیاز است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر اعظم امینی افزود: سازمان برنامه و بودجه قرار بود بودجهای را برای تامین زیرساختهای آموزشی و متناسب با افزایش ظرفیت، به دانشگاه علوم پزشکی تخصیص بدهد، اما این امر محقق نشد.
وی تاکید کرد: ادامه این روند میتواند آینده آموزش پزشکی را با مشکلاتی مواجه کند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۸۰ دانشجو را برای سال تحصیلی جدید درخواست کرده بودیم ولی در سهمیه امسال ۱۳۰ نفر اعلام شده که تا روز ثبت نام هم ۲۰ نفر دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد.
دکتر امینی یادآور شد: ظرفیت اعلام شده، ۷۰ درصد بیشتر از ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.