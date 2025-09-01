افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی نیازمند زیرساخت مناسب

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با انتقاد از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، گفت: برای آموزش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به امکانات، بودجه، کلاس درس و تجهیزات نیاز است.