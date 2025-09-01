پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: میزان افزایش نرخ سرویس مدارس در پایتخت بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی دولت نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جعفر تشکری هاشمی، درخصوص تعیین نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید، گفت: سازمان تاکسیرانی لایحه نرخ سرویس مدارس را به شورا ارائه داده و ما آن را در کمیسیون حمل و نقل بررسی کردهایم و در جلسات آتی شورا جهت تصویب در صحن بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به میزان افزایش نرخ نسبت به سال تحصیلی گذشته، یادآور شد: پیشنهاد شهرداری تهران افزایش ۳۶/۸ درصدی بود که معادل نرخ تورم اعلامی دولت است؛ در گذشته نیز گفته شده بود که میزان افزایش نرخ نباید بیشتر از نرخ تورم اعلامی باشد و به نوعی دولت خط و مشی را مشخص کرده و ما هم هیچگاه در شورا بیشتر از میزانی که دولت مجوز داده، مصوب نمیکنیم.
تشکری هاشمی افزود: آخرین مراحل ویرایش لایحه در حال انجام است و بعید به نظر میرسد میزان افزایش نرخ با عدد اعلامی دولت فاصلهای داشته باشد. سعی ما در شورا نیز بر این بوده که پیشنهاد شهرداری را معیار قرار دهیم و مصوبه دولت را رعایت کنیم، اما در عین حال، چون قالب طرح سرویس مدارس تغییراتی نسبت به دورههای قبل داشته، این تغییرات میتواند به نوعی کمک کنندهای برای هزینههای شهروندان باشد؛ به گونهای برنامهریزی کردیم که شهروندان بابت همان سرویسی که دریافت میکنند، هزینه بپردازند.
وی در رابطه با فرایند خدماترسانی رانندگان سرویس مدارس نیز گفت: هر خودرویی چه تاکسی و چه خودروی شخصی که تحت پوشش سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند، میتوانند در قالب سرویس مدرسه فعالیت کنند. رانندگان علاوه بر اینکه باید آموزش ببینند، باید استانداردهای لازم را هم داشته باشند و در عین حال در تابعیت سازمان تاکسیرانی و سامانه سهند قرار بگیرند. افراد میتوانند پس از ثبتنام در سامانه و احراز شرایط لازم به عنوان سرویس مدرسه فعالیت کنند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه چه تاکسیهای برقی، چه بنزینی و حتی خودروهای شخصی باید در پوشش سازمان تاکسیرانی به عنوان سرویس مدارس خدماترسانی کنند، گفت: تعیین نرخ تاکسیهای برقی و یا خودروهای گرانقیمت قانون خاصی دارد؛ بر اساس آنچه پیش از این به عنوان نرخ کرایه تاکسی مصوب شده بود، بهای تاکسیهای برقی و یا گرانقیمت تا ۸۰ درصد فراتر است که البته رقم میانگین آن ۵۰ درصد تعیین شده است.
تشکری هاشمی ادامه داد: با توجه به این موضوع، اگر کسی با خودروی گران قیمت چه به عنوان تاکسی تردد روزانه داشته و چه به عنوان سرویس مدارس فعالیت کند، بر اساس همان مصوبه قبل شورای شهر مشمول ضریب خواهد شد.