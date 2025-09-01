تیم‌های سن ایج ساوه و پالایش نفت شازند میزبان حریفانی از بندرعباس و اصفهان خواهند بود و شهرداری در قزوین به میدان می‌رود.

نبرد سالنی بازان استان با حریفانی از بندر عباس، قزوین و اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال و از هفته هفتم سن ایچ در ساوه از پالایش نفت بندرعباس پذیرایی می‌کند، شهرداری ساوه میهمان پردیس قزوین است و پالایش نفت امام خمینی شازند میزبان پالایش نفت اصفهان خواهد بود.

نتایج دو هفته گذشته مطلوب هواداران نمایندگان فوتسال استان نبوده به طوری که تیم‌های فوتسال سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند مغلوب حریفان خود شدند و شهرداری در ساوه به تساوی رضایت داده بود.

بدین ترتیب تا پیش از هفته هفتم، سن ایچ ساوه به لطف اندوخته‌های قبلی و با همان ۱۰ امتیاز قبلی در همان خانه چهارم جدول است، شهرداری ساوه با ۶ امتیاز در خانه هشتم جای گرفته و دیگر نماینده فوتسال استان، پالایش نفت امام خمینی شازند با همان ۵ امتیاز قبلی دهم در خانه دهم جدول قرار دارد.

تمامی دیدار‌های هفته هفتم از ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۱۱ شهریور برگزار می‌شود.