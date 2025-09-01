رئیس کل بانک مرکزی ایران دلیل نوسانات اخیر ارز را انتظارات بازار عنوان کرد و گفت: نوسان و قیمت ارز ماه‌های اخیر به شرایط ثبات بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدرضا فرزین امروز در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز اظهار کرد: شرایط نوسانی نرخ ارز در ماه‌های اخیر را چند مرتبه در کشور تجربه کردیم و به خاطر عوامل انتظاراتی بازار در زمان‌های مختلف شاهد نوسانات ارز بودیم که با آرام شدن شرایط سیاسی به نرخ قبلی و ثبات بازگشت.

وی ادامه داد: امروز بخش عمده ارز کشور را در بانک مرکزی با نرخ ۷۰۰ هزار ریال و کالا‌های اساسی نیز با نرخ ۲۸۵ هزار ریال تامین می‌کنیم و قصدی برای تغییر نرخ ارز کالا‌های اساسی نداریم.

فرزین ادامه داد: نرخ ارز غیررسمی در بازار غیررسمی برای کالا‌های قاچاق تعیین می‌شود. امیدواریم با بهبود شرایط انتظارات، شاهد بهبود ثبات نرخ ارز در کشور باشیم.

رئیس بانک مرکزی امروز در سفری یک روزه وارد تبریز شد تا وضعیت اقتصادی و بانکی منطقه را بررسی کند.

این سفر به منظور بررسی و اتخاذ تصمیمات میدانی درباره تسهیل فر آیند صادرات و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان در بخش سرمایه در گردش، دیدار و گفت‌و‌گو با تجار و بازرگانان، شرکت در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، دیدار و گفت‌و‌گو با نماینده ولی‌فقیه در استان انجام می‌شود.

گفت‌و‌گو با مدیران استانی شبکه آذربایجان شرقی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، دیدار با مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی و استاندار، بازدید از کارخانه تراکتورسازی و گفتگوی با مدیران صنعتی از برنامه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به استان آذربایجان شرقی اعلام شده است.