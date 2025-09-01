معاون وزیر کار در بابل گفت: مازندران در جذب اعتبارات اشتغال در کشور سرآمد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جمع کارفرمایان و کارآفرینان بابل با اشاره به عملکرد خوب مازندران در جذب اعتبارات اشتغالزایی، این استان را در این حوزه در بین استانهای کشور پیشتاز بیان کرد.
سید مالک حسینی گفت: اعتبارات مازندران در حوزه جذب اعتبارات اشتغال عملکرد برتر دارد و نرخ بیکاری آن نیز کمتر از میانگین کشور است.
وی افزود: اعتبارات استان مازندران پارسال ۳/۵ همت بود که ۶۹ درصد آن جذب شد که رقمی بالاتر از میانگین کشوری است.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: نرخ بیکاری استان نیز کاهش معناداری یافته و اکنون از میانگین ملی پایینتر است.
حسینی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی بالای مردم مازندران، این شاخص را نشانه امید به فعالیت اقتصادی دانست.
معاون وزیر کار از آغاز دو برنامه ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش و تأمین اعتباری مواد اولیه خبر داد و افزود: اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ برای تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای کشاورزی، آبزیان، صنایعدستی و مشاغل خانگی و همچنین تأمین اعتباری مواد اولیه که نخستین مدل آن در حوزه پوشاک طی دو هفته آینده رونمایی میشود.
حسینی با اشاره به اینکه در حوزه نیروی کار با وجود فرصتهای شغلی مناسب، در این حوزه مشکل داریم گفت: نرخ بیکاری در مازندران در پایان سال ۱۴۰۳ بیشاز ۵ درصد بود در حالیکه در کشور بیش از ۷ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه مشکل موجود در زیرساختهای برق طی ۱۵ سال گذشته حل نشد و بر دوش دولت جدید افتاد افزود: باید زودتر از این زیرساختهای برقی بهروز میشد تا دچار ناترازی برق نشویم.
حسینی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی با قطعی برق، گفت: شرایط سختی داریم بهطوری که تامین برق برای واحدهای تولیدی به عنوان حداقل زیرساخت، برایشان آرزو شده است.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی افزود: منابع بانکی ما انسجام لازم را دارد، اما به سمت تولید سرازیر نمیشود این در حالیاست که هماهنگی بین دستگاهی وجود ندارد و این مشکلات اساسی ایجاد شده است.
وی افزود: اینکه دولت باید همیشه به کارآفرینان سوبسید (یارانه) پرداخت کند، مدل اشتباهی است. کارآفرین تا به مرحله سوددهی در کسب و کار نرسیده، نباید اقدام به توسعه فعالیت کند.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: از ۶ میلیون اتباع خارجی حاضر در کشور، ۴۲۷ هزار نفر فاقد مجوز هستند که باید شناسایی شوند. کار فرمایان برای بهکارگیری اتباع دارای مجوز باید در سامانه جستوجوی شغل، ثبتنام کنند و درخواست دهند و چنانچه کارگر ایرانی با درخواست دستمزد کارفرما موافقت نکرد، وی میتواند اتباع خارجی را طبق ضوابط قانونی بهکارگیری کند.
حسینی از اختصاص ۴ همت تسهیلات کمبهره به حوزه اشتغال روستایی خبر داد و گفت: در این حوزه فرصت خوبی امسال ایجاد شده است.
وی میزان اعتبار استان مازندران در حوزه مشاغل خانگی را ۱۴۳ میلیارد تومان برشمرد و گفت: بیشاز ۱۵ درصد این اعتبار توسط بابل جذب شد.
حسینی از تخصیص ۶ همت به حوزه مشاغل مرتبط با صنایع دستی و گردشگری در مازندران خبر داد.