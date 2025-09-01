نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: به برکت انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های مهمی در همه عرصه‌ها حاصل شده است و باید این دستاوردها را حفظ کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به دستاورد‌های ارزشمند انقلاب اسلامی ادامه داد: وضعیت اقتصادی امروز کشور در مقایسه با اوایل انقلاب به مراتب بهتر شده و نظام اسلامی زمینه را برای سرمایه‌گذاری و تولید ثروت فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تبیین شرایط اقتصادی کشور از توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری است افزود: رهبر معظم انقلاب بر این نکته تأکید دارند که مسئولان و صاحبان تریبون باید واقعیات و داشته‌های کشور را صادقانه به مردم بیان کنند.

امام جمعه تبریز با بیان مشکلات موجود در زمینه آب، برق و صادرات اظهار کرد: تبریز از دیرباز به تجارت شهرت داشته و بخش مهمی از مبادلات اقتصادی کشور را بر عهده داشته است. امروز نیز مردم پرتلاش و خیر این خطه در مسیر تولید و ایجاد ثروت فعال هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با تأکید بر ولایتمداری و غیرت مردم ایران خاطرنشان کرد: مردم ما همواره پاسدار تمامیت ارضی کشور بوده‌اند و باوجود تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و اخلال در انسجام ملی، همواره این توطئه‌ها را ناکام گذاشته‌اند.

وی با یادآوری حماسه‌های مردم آذربایجان شرقی در جنگ آمریکایی _ اسراییلی علیه کشورمان گفت: در جریان ۱۲ روز دفاع مقدس، مردم آذربایجان با همدلی و همراهی مسئولان، در برابر دشمنان ایستادند و آنان را مأیوس و ناامید کردند.