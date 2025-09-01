به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ۱۵ طرح عمران روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان در روستا‌های بخش مرکزی سلماس از جمله روستای شیدان، ینگجه اجرا می‌شود.

علایی در بازدید از این روستا‌ها گفت: این طرح‌ها شامل آسفالت‌ریزی معابر، ایجاد فضا‌های سبز و جدول‌کشی است که با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات رفاهی در مناطق روستایی اجرا خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توسعه متوازن در بخش‌های مختلف شهرستان را فراهم کند.