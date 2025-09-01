پخش زنده
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مردم ولایتمدار خوی با عزاداری خیابانی، عشق و ارادت خود را به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مردم ولایتمدار خوی با برگزاری دستههای سینهزنی و عزاداری خیابانی، بار دیگر عشق و ارادت خود را به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.
مراسم از میدان امام خمینی (ره) آغاز و در مسیر پیادهراه هسته مرکزی شهر تا بقعه شیخ نوایی ادامه یافت و هیئتهای مذهبی با ذکر مصیبت و نوحهسرایی در غم شهادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت به سوگواری پرداختند.
در ادامه این آیین معنوی، عزاداران در بقعه شیخ نوایی گردهم آمدند و با اقامه عزاداری، یاد و خاطره آن امام همام را گرامی داشتند.
این مراسم با حضور پرشور هیئتهای مذهبی، جوانان و خانوادههای خویی برگزار شد.