به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مردم ولایت‌مدار خوی با برگزاری دسته‌های سینه‌زنی و عزاداری خیابانی، بار دیگر عشق و ارادت خود را به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.

مراسم از میدان امام خمینی (ره) آغاز و در مسیر پیاده‌راه هسته مرکزی شهر تا بقعه شیخ نوایی ادامه یافت و هیئت‌های مذهبی با ذکر مصیبت و نوحه‌سرایی در غم شهادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت به سوگواری پرداختند.

در ادامه این آیین معنوی، عزاداران در بقعه شیخ نوایی گردهم آمدند و با اقامه عزاداری، یاد و خاطره آن امام همام را گرامی داشتند.

این مراسم با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی، جوانان و خانواده‌های خویی برگزار شد.