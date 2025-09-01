سه دختر کرمانی با نام های آیناز یزدی پور،الناز حسینی پور،و سارینا صادقی بازیکنان کرمانی فوتسال هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مرحله سوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از روز چهارشنبه ١٢ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال نوجوانان ۲۰ بازیکن از سراسر کشور را به اردو فراخواند. آیناز یزدی‌پور، الناز حسینی‌پور و سارینا صادقی به نمایندگی از استان کرمان در این مرحله از اردوی تیم ملی حضور دارند.