به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور در آئین افتتاح هنرستان دخترانه ۱۲ کلاسه عاشورا قائم شهر گفت: در راستای اجرای طرح پروژه مهر، امسال دو هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی با ظرفیت ۱۳ هزار کلاس درس در مهرماه امسال مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

خان محمدی نهضت مدرسه سازی را از برنامه‌های محوری وزارت آموزش و پرورش برای تامین فضای آموزشی دانش آموزان عنوان کرد که ۴۵ هزار کلاس درس تا پایان امسال با کمک و مشارکت مردم، شرکت‌ها و خیران تکمیل و تحویل دانش آموزان می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، طرح شهید عجمیان را با هدف گذاری ۱۱۰ هزار کلاس درس از دیگر برنامه‌های این سازمان نام برد که با مشارکت مردم و دستگاه‌ها و نهاد‌ها و خیران و تشکل‌های جهادی و بسیجی تا پایان امسال با تعمیرات و رنگ آمیزی بهسازی و برای استفاده دانش آموزان شاداب سازی خواهند شد.

وی تکمیل پروژه‌های آموزشی خیرساز را جزء تعهدات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نام برد که با حمایت و نگاه ویژه رئیس جمهور به نظام تعلیم و تربیت کلیه طرح‌های نیمه تمام خیر ساز تکمیل و بهره برداری خواهند شد.

خان محمدی یادآور شد: ۷ هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور با مشارکت ۶۰ هزار گروه مردمی و خیران در دست اجراست و ۵۰ درصد مدارس تا پایان برنامه نهضت مدرسه سازی هوشمندسازی خواهند شد.

رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به سوالات و انتظارات عباسی و کشوری نمایندگان مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی و قربانی فرماندار قائم شهر قول مساعد داد مدارس نیمه تمام این شهرستان‌ها تکمیل و فضای آموزشی مخروبه نیز نوسازی خواهند شد.

لازم به یادآوری است: هنرستان دخترانه ۱۲ کلاسه عاشورا قائم شهر که از سال۱۳۹۷ عملیات اجرایی آن آغاز شده بود بعد از هفت سال و با صرف اعتبار ۳۳ میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری شد.