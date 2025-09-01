نهم ربیع الاول نخستین روز امامت و ولایت یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این روز خورشید درخشانِ جهانِ بشریّت، احیاگر دین خدا، یاور مظلومان و نابود کننده ظالمان و مستکبران و در هم کوبنده شوکتِ تجاوزکاران و برقرار کننده حکومت عدل در سراسر جهان و بزرگ منادی توحید و عدالت و وارث راستین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام حضرت حجت بن الحسن العسکری، مهدی موعود به امامت رسیدند.

منتظران واقعی حضرت مهدی (عج) در طول تاریخ انتظار و هم اکنون به دنبال تحقق عدالت راستین درونی و بیرونی هستند که لازمه این چنین عدالتی، امید، تحرک، شور، حماسه، مقاومت، نفی باطل و طلب حق، خروش، صلابت و قیام در برابر ظالمان است.

حضرت مهدی (عج) امام دوازدهم شیعیان و آخرین حجت خداوند بر زمین، در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری در شهر سامرا متولد شدند. پدر بزرگوار ایشان امام حسن عسکری(ع) و مادر ایشان بانویی پاک و مؤمن به نام نرجس خاتون بودند.

ولادت امام زمان(عج) در شرایطی صورت گرفت که حکومت ستمگر عباسیان با حساسیت شدید به دنبال شناسایی و جلوگیری از تولد ایشان بود اما امر خدا محقق شد تا در آخرالزمان، جهان را پر از عدل و داد کند و ریشه ظلم و جور را بخشکاند.