با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار ۳ طرح درمانی و ورزشی به بهره برداری رسید .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار میاندوآب گفت: برای بهره برداری از طرح‌های درمانی و ورزشی ویژه گرامیداشت هفته دولت ۶۶۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .

امیر تیموری افزود: یکی از این طرح‌ها مرکز دیالیز به همت بخش خصوصی با ۱۸ تخت بستری است که در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع با سرمایه گذاری ۶۵۰ میلیارد ریالی و بااشتغالزایی برای ۳۵ احداث شده است.

وی گفت: ۲ زمین فوتبال چمن مصنوعی مدرسه شهید مفتح بخش للکلو و روستای سرچنار در مجموع با مساحتی به متراژ یک هزار۳۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال دیگر طرح‌های بود که با حضور کاک درویشی به بهره برداری رسید.