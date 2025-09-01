به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: به نقل از نمایشگاه تهران،همزمان با ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل،لجستیک و صنایع وابسته،یازده قرارداد اقتصادی، تجاری، و یاداشت تفاهم همکاری بین سازمان ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نیمه خصوصی به امضاء رسید.

معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت گسترش صنایع ریلی ایران، سازمان هواپیمائی کشوری، شرکت بهره برداری مترو تهران، موسسه صندوق پس اندازکارکنان راه آهن، شورای عالی مناطق آزاد کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری؛ برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های بودند که چندین قرارداد و تفاهمنامه را در حوز‌ها و محورهای؛ تامین مواد اولیه، تسهیلات مالی، توسعه خطوط ریلی، زمینی و هوائی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، همکار‌های دوجانبه علمی و فنی و همکار‌های آموزشی منعقد کردند.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد.

این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالن‌های ۶،۷،۸-۹، ۱۰، ۲۷ و در فضایی بالغ بر ۹هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا شده بود.

علی محتشم رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران گفت: در این دوره از نمایشگاه بخش‌های مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاه‌های آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنل‌ها و نشست‌های تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده بود.

رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیاز‌های فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویداد‌های نوآورانه، آخرین نوآوری‌های این حوزه‌ها ارائه و برای رویدادها، فضا‌های خاصی در یکی از سالن‌های اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمت‌های نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوری‌هایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت شده بودند.