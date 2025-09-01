به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هشتم ربیع الاول سالروز شهادت یازدهمین پیشوا و مقتدای شیعیان امام حسن عسگری (ع) است.

همزمان با شهادت امام حسن عسگری (ع) مردم شهرستان مرزی پلدشت عزاداری کرده و اشک ماتم ریختند

مدت امامت یازدهمین پیشوای شیعیان بسیار کوتاه بود و بنابر روایات تاریخی، در این دوره شش ساله در حبس و یا به شدت تحت نظر بودند و با وجود خفقان موجود در جامعه آن روز، شاگردان بسیاری برای ترویج دین مبین اسلام تربیت کرد

در دوران امامت امام حسن عسکری زمانی که دشمنان اهل بیت فهمیدند فرزند او منجی عالم بشریت خواهد بود و برای جلوگیری از این کار آن امام همام را در عنفوان جوانی به شهادت رساند، اما برخلاف حیل دشمنان خداوند حضرت مهدی (عج) را حفظ کرد.

امام حسن عسکری (ع) در روز هشتم ماه ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری در سمن ۲۸ سالگی با زهر معتمد عباسی در شهر سامرا به شهادت رسیدند و در کنار مرقد پدر بزرگوارشان دفن شدند