سکوت، چراغ سبزی برای تداوم کشتار بیرحمانه ملتهای مظلوم است
حوزههای علمیه خواهران دربیانیهای ضمن محکومیت جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در یمن آورده است: سکوت و بیعملی سازمانهای بینالمللی و دولتهای عرب منطقه بهمثابه چراغ سبزی برای تداوم نسلکشی و کشتار بیرحمانه ملتهای مظلوم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن بیانیه حوزههای علمیه خواهران به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصَارُ﴾
(سوره ابراهیم، آیه ۴۲)
حوزههایعلمیهخواهران با صدای رسا و قلبی آکنده از اندوه و خشم، حمله جنایتکارانه اخیر رژیم غاصب صهیونیستی به هیأت دولت یمن و شهادت مظلومانه نخستوزیر و جمعی از وزرا را به شدت محکوم میکند.
مسئولان یمنی تنها به جرم حمایت از ملت مظلوم فلسطین و دفاع از حق تاریخی و مشروع آنان در برابر اشغالگری، هدف این اقدام وحشیانه قرار گرفتند؛ اقدامی که بار دیگر پرده از چهره خونریز و ضدبشری رژیم صهیونیستی برداشت و نشان داد این باند جنایتکار با پشتوانه آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و شماری از دولتهای عربی، هیچ پایبندی به اصول انسانی و قواعد بینالمللی ندارد.
سکوت سنگین و بیعملی سازمانهای بینالمللی و دولتهای عرب منطقه در برابر این فاجعه، بهمثابه چراغ سبزی برای تداوم نسلکشی و کشتار بیرحمانه ملتهای مظلوم است.
اگر این سازمانها و دولتهای مرتجع عربی اندکی به رسالت ادعایی خود پایبند بودند، باید سالها پیش در برابر این همه ظلم و خونریزی میایستادند.
اما وعده الهی قطعی و حتمی است که پایان این جنایات بیسابقه نابودی و فروپاشی رژیم صهیونیستی و رسوایی حامیان آن است و تاریخ گواهی میدهد که ظلم پایدار نمیماند و آتشی که امروز در یمن و فلسطین افروخته شده، دامان همان دولتهای عربی و غربی را نیز خواهد گرفت.
طلاب، اساتید و کارکنان #حوزههایعلمیهخواهران کشور ضمن ابراز همدردی با ملت مقاوم یمن و خانوادههای معظم شهدا، بار دیگر تأکید میکند که تنها راه مقابله با رژیم غاصب اسرائیل که مصداق بارز شر مطلق است، استمرار مقاومت و اتحاد امت اسلامی است و وعده الهی در نصرت جبهه حق نزدیک و قطعی خواهد بود؛ و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلیون
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران