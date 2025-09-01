پیکر پدر روحانی شهید سیدجواد محسنی در قائم شهر تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر پدر روحانی شهید سیدجواد محسنی، امروز در قائم شهر تشییع و خاکسپاری شد.

مرحوم حاج سیدحسن محسنی پدر روحانی شهید سید جواد محسنی پس از سال‌ها صبر و بردباری در ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر مرحوم حاج سید حسن محسنی امروز در سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) در میان حزن واندوه مردم قدرشناس و باشکوه فراوان تشییع و در کنار فرزند شهیدش سید جواد محسنی در گلزار شهدای امامزاده سید نظام الدین قائم شهر به خاک سپرده شد.

روحانی شهیدسید جواد محسنی در تاریخ پنجم مرداد ۱۳۴۶به دنیا آمد و در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۶۵ دردفاع از انقلاب و کیان اسلامی در شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.