سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای افزایش تمرکز بازیکنان در تمرینات، قوانین سفت و سختی به اجرا گذاشته است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال کشورمان امروز ششمین روز اردوی آمادگی خود برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی جهان در دوحه را سپری می کند.

مردان والیبال ایران در مدت حضور خود در این اردو دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی مصر و قطر برگزار کردند و در هر دو دیدار روبرتو پیاتزا تقریبا همه بازیکنان را به زمین مسابقه فرستاد و سه بازیکن را استراحت داد.

بر اساس برنامه اعلام شده کادر فنی تیم، ملی پوشان کشورمان صبح امروز (دوشنبه ۱۰ شهریور) استراحت دارند و در نوبت عصر یک جلسه تمرین سه ساعته را در کمپ تیم‌های ملی والیبال قطر واقع در فدراسیون والیبال این کشور در سالنی استاندارد و مجهز برگزار خواهند کرد و سه شنبه آخرین دیدار دوستانه خود را در دوحه برگزار می کنند و برای دومین مرتبه به مصاف قطر خواهند رفت.

قوانین سفت و سخت پیاتزا برای ملی پوشان تمرکز آنها را در تمرینات بیش از پیش بالا برده و روند آماده سازی تیم را از لحاظ فنی، روحی، بدنی با سرعت بیشتر افزایش می‌دهد.

از قدغن کردن شیرینی در اردوی تیم ملی، از بازیکنان تا کادر فنی و عدم استفاده تلفن همراه در هنگام غذا خوردن تا رعایت زمان بندی همه امور طبق برنامه نشان از حساسیت روبرتو برای ساختن تیمی در آوردگاه جهانی است که بتواند به دنیا ثابت کند که مستحق بالاترین رتبه‌های جهانی است و حرفی برای گفتن دارد و همچنان به عنوان یک قدرت والیبال دنیا باید به او احترام بگذارند.

ملی پوشان کشورمان علاوه بر برگزاری سومین دیدار دوستانه خود سه شنبه مقابل قطر، پنجشنبه آخرین تمرین خود را در دوحه برگزار می‌کنند تا خود را برای سفر ۱۰ ساعته جمعه به مانیل، محل برگزاری آخرین مرحله اردوی آمادگی خود برای قهرمانی جهان و حضور در این رقابت‌ها آماده کنند.

بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۱ شهریور تا ۶ مهر در فیلیپین برگزار خواهد شد.