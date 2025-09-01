همزمان با هفته دولت طرح‌های مختلف زیرساختی، عمرانی و زراعی در شهرستان ساوه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی: همزمان با هفتۀ دولت یک طرح مخابراتی در روستای ینگی قلعۀ ساوه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

حجت الاسلام سبزی گفت: با ایجاد دکل مخابراتی علاوه بر رفع مشکل آنتن دهی و ارتقاء سامانه اینترنت، شاهد استفاده چهار روستای اطراف از این امکان خواهیم بود.

او افزود: کلنگ عملیات اجرایی احداث نیروگاه سه مگاواتی در ساوه با سرمایه گذاری در حدود ۹۰۰ میلیارد ریال نیز شروع شد.

همچنین فرماندار ساوه نیز در جریان بازدید از طرح آبرسانی به روستا‌های کوهپایه ساوه گفت: برای این طرح حدود دو هزار میلیارد ریال، شامل ۱۸ احداث مخزن آب، تأسیس ۱۶ ایستگاه پمپاژ به طول ۶۵ کیلومتر و انتقال لوله انجام شده است.

حسینی افزود: با ایجاد اجرای این طرح آبرسانی عظیم به ۱۶ روستا آبرسانی انجام می‌شود.

حضور در گلزار شهدا و تجلیل از مادر شهید در روستای سالگرد از دیگر برنامه‌های مسئولین در روستا‌های ینگی قلعه، سیلجرد و دینار آباد ساوه بود.