کنسرت همایون شجریان جمعه در میدان آزادی
کنسرت همایون شجریان جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۰ شب، با حضور ارکستر ۳۰ نفره سیاوش در فضای باز میدان آزادی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، طبق اعلام همایون شجریان خواننده کشورمان این جلسه به خاطر اعطای مجوز کنسرتی خیابانی است که سالها آرزوی برگزاری آن را در سر داشت.
وی گفت: چندی پیش اطلاع داده شد که با این درخواست موافقت شده و در نتیجه عملی خواهد شد.
شجریان اظهار کرد: با اینکه تصور دقیقی از میزان جمعیت نداریم اما هیچ منعی برای حضور افراد وجود ندارد اما تمهیدات لازم اندیشیده شده و امیدواریم شب خوبی برای مردم باشد. این دیکتهای نانوشته است و تازه داریم به سازوکار آن پی میبریم.
گفتنی است این کنسرت با قطعه «دیار عاشقان آغاز» میشود و پایانبخش آن تصنیف «مرغ سحر» خواهد بود.
این اجرا، اجرایی مستقل است و نه به سفارش جایی است و نه به سفارش دستگاهی.