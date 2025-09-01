به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طبق اعلام همایون شجریان خواننده کشورمان این جلسه به خاطر اعطای مجوز کنسرتی خیابانی است که سال‌ها آرزوی برگزاری آن را در سر داشت.

وی گفت: چندی پیش اطلاع داده شد که با این درخواست موافقت شده و در نتیجه عملی خواهد شد.

شجریان اظهار کرد: با این‌که تصور دقیقی از میزان جمعیت نداریم اما هیچ منعی برای حضور افراد وجود ندارد اما تمهیدات لازم اندیشیده شده و امیدواریم شب خوبی برای مردم باشد. این دیکته‌ای نانوشته است و تازه داریم به سازوکار آن پی می‌بریم.

گفتنی است این کنسرت با قطعه «دیار عاشقان آغاز» می‌شود و پایان‌بخش آن تصنیف «مرغ سحر» خواهد بود.

این اجرا، اجرایی مستقل است و نه به سفارش جایی است و نه به سفارش دستگاهی.