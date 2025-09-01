رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در عملیات‌های جداگانه بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۹ دستگاه خودروی حامل سوخت در شهرستان میناب و بخش فین کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: با هماهنگی دادستان شهرستان میناب و اجرای عملیات، ۶ مشک ماری حاوی۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خور‌های کرگان و کلاهی کشف شد.

وی گفت: دو دستگاه نیسان سوخت بر نیز در عملیاتی مشترک در سه راهی شمیلا کرگان توقیف شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: یک فروند قایق تک ۲۰۰ فعال در انتقال مشک‌های سوختی در خور و یک فروند قایق حامل پوسته مشک نیز در خور کرگان توقیف شد.

قهرمانی گفت: در ۴۸ ساعت گذشته نیز به دستور رئیس حوزه قضایی بخش فین در عملیات‌های جداگانه‌ای در شماری از روستا‌های منطقه قطب آباد در مجموع بیش از ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۳ دستگاه خودروی ایسوزو متعلق به قاچاقچیان سوخت نیز توقیف شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: پس از صدور دستور قضایی، ماموران پاسگاه‌های حوزه قضایی مستقر در شهر فین با افزایش گشت‌های عملیاتی موفق شده‌اند در شش ماهه امسال بیش از ۱۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.