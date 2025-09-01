هگمتانه همدان،میزبان گردشگران داخلی و خارجی شد.

شهر باستانی هگمتانه،نماد شکوه و قدمت همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محوطه باستانی هگمتانه تنها اثر تاریخی ثبت شده استان همدان در فهرست آثار جهانی در روز‌های پایانی فصل تابستان مورد توجه گردشگرانی از سراسر کشور است.

هگمتانه شهری شگفت‌انگیز است که در دل بافت تاریخی همدان و به‌عنوان یکی از ارزشمندترین و مهم‌ترین جاهای دیدنی همدان شناخته می‌شود. این شهر را همه ایرانی‌ها می‌شناسند و اگر گذارشان به همدان بیفتد، حتما سراغی از آن می‌گیرند.

سایت باستانی هگمتانه شامل موزه‌ای با اشیا تاریخی گردآوری شده از سراسر استان مربوط به عصر مفرق تا اکنون و شهر باستانی هگمتانه متعلق به دوران اشکانی با معماری منحصر‌به‌فرد است.