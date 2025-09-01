به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: باستان‌شناسان در فصل دوم کاوش‌های محوطه تاریخی کمرزرین اصفهان موفق به کشف ۱۰۰ سکه تاریخی شدند؛ آثاری که احتمال وجود یک تجارتخانه مهم در این منطقه را تقویت کرده است.

امیر کرم‌زاده افزود:تنها در روز گذشته، ۳۵ سکه تاریخی به دست آمده است که اکثر این سکه‌ها مربوط به دوره‌های اسلامی هستند، اما برای تعیین دقیق قدمت آنها، نیاز به پاک‌سازی و بررسی در محیط‌های آزمایشگاهی خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت این کشفیات تأکید کرد: بر پایه شواهد موجود، احتمال می‌دهیم که این منطقه در گذشته یک مرکز مهم تجاری بوده و ممکن است آثار ارزشمندتری در لایه‌های زیرین خاک وجود داشته باشد.

وی همچنین از تمدید مجوز کاوش توسط پژوهشگاه باستان‌شناسی خبر داد و گفت: مجوز کاوش فصل دوم به مدت ۴۰ روز صادر شده بود و با پایان آن، مجوز جدیدی برای ادامه فعالیت‌های کاوش در محدوده مقابل مسجد کمرزرین نیز صادر شده است.

به گفته وی این زمان اضافی فرصتی را فراهم می‌آورد تا تحقیقات جامع‌تری انجام شده و اطلاعات بیشتری درباره تاریخ اقتصادی و فرهنگی این منطقه به دست آید.

این کشفیات نه تنها می‌توانند دورنمای تازه‌ای از تاریخ کمرزرین را ارائه دهند، بلکه ممکن است به جذب گردشگران و توسعه فرهنگی این ناحیه نیز کمک کنند.

۲ سال پیش عملیات گودبرداری با لودر برای احداث گذر کمرزرین منجر به مشهود شدن شواهدی از ۲ سازه معماری تاریخی و در نتیجه توقف عملیات عمرانی و شروع عملیات باستان شناسی با توافق بین پژوهشگاه میراث فرهنگی، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان و دانشگاه هنر شد.

پژوهشگاه میراث فرهنگی مجوز کاوش‌های «کمرزرین» اصفهان را صادر کرد

تاکنون در یک فصل کاوش باستان شناسی گذر کمرزرین، آثاری مانند یک سازه آبی منقوش متعلق به دوران پیش از حمله مغول به اصفهان، یک کوره سفال، یک سازه معماری متعلق به دوران متاخر اسلامی، دیواره‌های سنگی و کف‌های آجر فرش احتمالا سلجوقی و یک سنگاب کشف شده است.

پیشتر مطابق طرح‌های ارائه شده از سوی سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مقرر بود محدوده گذر کمرزرین که هم اکنون به عنوان فاز اول این محدوده شناخته می‌شود به سایت موزه یا همان موزه باز شهری (مکانی برای معرفی یافته‌ها و داده‌های مهم باستان شناسی) تبدیل شود.