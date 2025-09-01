بیست و دومین دوره مسابقات والیبال جام واگنر ۲۰۲۵ با قهرمانی تیم ملی آرژانتین به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال جام واگنر ۲۰۲۵ با حضور تیم‌های لهستان، برزیل، صربستان و آرژانتین برگزار شد، در پایان این مسابقات بین المللی رده بندی نهایی تیم‌ها به شرح زیر اعلام شد:

۱- آرژانتین ۲- برزیل ۳- لهستان ۴- صربستان

در این مسابقات که هر ساله به میزبانی لهستان برگزار می‌شود، شش مسابقه برگزار و نتایج زیر حاصل شد:

برزیل صفر – آرژانتین ۳

لهستان ۳ – صربستان صفر

برزیل ۳ – لهستان صفر

آرژانتین ۳ – صربستان صفر

برزیل ۳ – صربستان یک

آرژانتین ۳ – لهستان یک

چهار تیم برزیل، لهستان، صربستان و آرژانتین خود را برای حضور در رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان آماده می‌کنند که با پایان این رقابت‌ها عازم فیلیپین خواهند شد.