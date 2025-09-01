پخش زنده
امروز: -
بیست و دومین دوره مسابقات والیبال جام واگنر ۲۰۲۵ با قهرمانی تیم ملی آرژانتین به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال جام واگنر ۲۰۲۵ با حضور تیمهای لهستان، برزیل، صربستان و آرژانتین برگزار شد، در پایان این مسابقات بین المللی رده بندی نهایی تیمها به شرح زیر اعلام شد:
۱- آرژانتین ۲- برزیل ۳- لهستان ۴- صربستان
در این مسابقات که هر ساله به میزبانی لهستان برگزار میشود، شش مسابقه برگزار و نتایج زیر حاصل شد:
برزیل صفر – آرژانتین ۳
لهستان ۳ – صربستان صفر
برزیل ۳ – لهستان صفر
آرژانتین ۳ – صربستان صفر
برزیل ۳ – صربستان یک
آرژانتین ۳ – لهستان یک
چهار تیم برزیل، لهستان، صربستان و آرژانتین خود را برای حضور در رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان آماده میکنند که با پایان این رقابتها عازم فیلیپین خواهند شد.