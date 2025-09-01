به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس رضوی، دیروز در مراسم معارفه مدیر جدید کانون‌های خادمیاری مازندران در ساری تأکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۱۳ هزار خادم یار این استان، خدمات به زائران و اقشار آسیب‌پذیر تقویت شده و ارتباط مردم با امام رضا (ع) تعمیق می‌یابد.

احمد میرزاده بر ظرفیت بالای استان مازندران در حوزه خادم یاری تأکید کرد و گفت: این استان به دلیل جمعیت خادم یاران و مسافرانی که سالانه به آن سفر می‌کنند، یکی از استان‌های پیشرو در کشور است و مسئولیت ما در بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها و خدمت به ساحت حضرت رضا (ع) سنگین‌تر است.

وی افزود: مدیر استان نقش راهبر و هماهنگ‌کننده تمامی مجموعه‌ها را دارد و باید به گونه‌ای عمل کند که تمامی آحاد جامعه زیر چتر امام رضا (ع) قرار گیرند و امکان ارتباط و اتصال آنان با حرم مطهر بیش از پیش فراهم شود.

رئیس مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس رضوی با اشاره به اهمیت ارتباط با دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های مردمی، دانشگاهیان و فرهنگیان گفت: ارتباط و هم‌افزایی با اجزای مختلف جامعه زمینه ارتقاء خدمات و تعمیق معنویت در استان را فراهم می‌کند و پرچم امام رضا علیه‌السلام نمادی از این همبستگی است.

میرزاده همچنین یادآور شد: استان مازندران بعد از تهران بالاترین تعداد خادم یار را دارد و اگر نسبت به جمعیت در نظر گرفته شود، رتبه نخست کشور متعلق به این استان است.

رئیس مرکز خادمیاری آستان قدس رضوی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر خدمتگزاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود خاطرنشان کرد: تغییر مدیریت استان با هدف ارتقاء کیفیت خدمات و توسعه فعالیت‌های خادم یاری انجام شده و امید داریم با حضور مدیریت جدید، آثار و برکات این خدمت گسترده‌تر شود.

یاداور می‌شوم در این جلسه قاسم عزیززاده گرجی به‌عنوان مدیر جدید کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران معارفه و از زحمات محمداسماعیل امامزاده در طول دوران ۹ ساله خدمتش قدردانی شد.