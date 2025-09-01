یونیسف هشدار داد؛

غزه به گورستان کودکان بی گناه تبدیل شده است

سخنگوی یونیسف با بیان اینکه حملات اسرائیل به شهر غزه آنقدر شدید است که ساکنان نمی‌دانند به کجا بروندگفت: اکنون غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است و برای نجات آنها باید فورا کاری کرد.