یونیسف هشدار داد؛
غزه به گورستان کودکان بی گناه تبدیل شده است
سخنگوی یونیسف با بیان اینکه حملات اسرائیل به شهر غزه آنقدر شدید است که ساکنان نمیدانند به کجا بروندگفت: اکنون غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است و برای نجات آنها باید فورا کاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سخنگوی یونیسف به شبکه خبری الجزیره گفت: غزه اکنون گورستان کودکانی است که هر روز کشته میشوند. کودکان در غزه گرسنه هستند و ساکنان توانایی فرار ندارند.
وی افزود: حملات اسرائیل به شهر غزه آنقدر شدید است که ساکنان نمیدانند به کجا بروند.
سخنگوی یونیسف تأکید کرد: مقامات اسرائیلی همچنان گذرگاههای نوار غزه را میبندند و اجازه میدهند قحطی ادامه یابد. کمکهای ورودی به غزه کافی نیست، قحطی وجود دارد و کودکان از گرسنگی میمیرند.
وی تصریح کرد: ما باید برای نجات جان کودکان در غزه اقدام واقعی انجام دهیم.