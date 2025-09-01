پیکر جانباز شهید محمد حسین یاوری امروز بر دوش مردم روستای سعید آباد گلپایگان تشییع و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، پیکر جانباز شهید محمد حسین یاوری، که در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۴ بر اثر استنشاق گاز‌های شیمیایی جانباز ۷۰ درصد شد، ظهر امروز با حضور مردم روستای سعید آباد تشییع شد.

این شهید بزرگوار ۹ شهریور ۱۴۰۴ و پس از ۴۲ سال تحمل رنج و درد، در سن ۷۴ سالگی به همرزمان شهیدش پیوست.

روستای سعید آباد تاکنون ۲۷ شهید را به نظام اسلامی تقدیم کرده است.