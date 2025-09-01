به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فاز ابتدایی این طرح شامل ۲ انبار سرپوشیده به مساحت هشت هزار مترمربع و بارانداز و خط ریلی عریض و نرمال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: این طرح با هدف توسعه ظرفیت‌های لجستیکی و تسهیل خدمات حمل و نقل و تجارت بین المللی و همچنین افزایش توان تولید و صادرات محصولات مختلف به خصوص گوگرد فرآورده‌های جانبی آن به بهره برداری رسید

محمد رضا رجبی مقدم ادامه داد: این مجموعه تولیدی لجستیکی با سرمایه گذاری یک شرکت خصوصی در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار احداث شده و ظرفیت تخلیه ، بارگیری و ترانسشیپ ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات در سال را دارد

وی گفت: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۱۰۰ نفر فراهم می‌شود. همجنین این مجموعه لجستیکی، علاوه بر امکانات انبارداری -اتصال خط عریض و نرمال، سالن تولید و بسته بندی از امکانات رفاهی نظیر سوئیت و اماکن اقامتی، نمازخانه و برخوردار است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: مجموعه لجستیکی هومان تجارت سدید بنیان اولین مجموعه لجستیکی بخش خصوصی در سایت لجستیک منطقه است که با این وسعت و ظرفیت به بهره برداری رسید.

رجبی مقدم تاکید کرد: مجموعه اقدام های موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس در ساماندهی امورات مرتبط با تخلیه و بارگیری آن از جمله ایجاد مجموعه‌های لجستیکی و توسعه خطوط ریلی، توسعه ظرفیت‌های انبار‌ها ایجاد تیرپارک در دستور کار قرار دارد.