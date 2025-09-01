ویژه برنامه «روایت نصر»، از امروز تا جمعه ۱۴ شهریور، از شبکه افق و برنامه «استاندار»، از شبکه خبر پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «روایت نصر»، از تولیدات شبکه افق که در قالب پنج قسمت و در گفت‌و‌گو با مسئولین غزه تهیه شده است.

در این برنامه، عبدالله کمیل، خبرنگار اختصاصی شبکه افق در غزه، با مسئولین این منطقه به گفت‌و‌گو می‌پردازد.

این مجموعه با تهیه‌کنندگی امیر توفیقی، تدوین محمد ایمان صفوی و دوبله حسین سلمانی، تولید شده است و هر روز ساعت ۱۷:۳۰، پخش می‌شود.

برنامه «استاندار»، امشب از ساعت ۲۳:۰۵، زنده از شبکه خبر پخش می شود.

در این برنامه محمدرضا بابایی دره استاندار یزد، درخصوص برنامه های استانداری یزد در دولت چهاردهم گفتگو می کند.