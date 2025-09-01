به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بهره‌برداری از طرح ساماندهی ورودی شهر مهاباد از میاندوآب با بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نخستین طرح افتتاحی بود.

شهردار مهاباد در باره این طرح گفت: طول این طرح یک کیلومتر و نیم است در دو باند رفت و برگشت با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان که ۱۰ میلیارد آن در سال ۱۴۰۴ از بودجه شهرداری تخصیص پیدا کرد.

بابک رستم پور افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود وضعیت تردد، روان‌سازی ترافیک وکاهش تصادفات جاده‌ای خواهد داشت.

طرح توسعه ۵۰۰ هزار قطعه‌ای زنجیره یکپارچه تولید مرغ و بهره برداری از طرح مرغ مادر با ظرفیت بیش از ۳۰ هزار قطعه در هر دوره از دیگر طرح‌های افتتاحی امروز بود.

همچنین با حضور مسئولان شرکت تولیدی آجیل و خشکبار هم به بهره برداری رسید.

سیروان بیژه، مدیر شرکت تولیدی آجیل وخشکبار گفت: این شرکت با زیربنای دو هزار و ۵۰۰ متر مربع و با اعتبار ۷۶ میلیارد تومان احداث شده که سالیانه ظرفیت یکهزار تا هفت هزار تن توان تولید دارد و برای ۳۰ نفر هم به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

این طرح‌ها درمجموع با بیش از ۳۴۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده به بهره برداری رسیدند.

۸۱ طرح مختلف با یکهزار و ۱۵۸ میلیارد تومان اعتبار، هفته دولت در مهاباد افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.