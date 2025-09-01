به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار نهاوند در این نشست که در بخشداری گیان برگزارشد به وجود ۱۳ سراب پراب وهمیشه روان در نهاوند اشاره کرد وگفت: این شهرستان به واسطه این نعمات خدادادی به شهر سراب‌ها معرفی شده، اما متاسفانه از زیرساخت مناسبی برخوردار نیستند

وی افزود سالانه بیش از ۲۰۰ هزار مسافر وگردشگر از سراب‌های مختلف شهرستان نهاوند بازدید میکنند، اما هنوز نتوانسته‌ایم زیر ساخت مناسب را ایجاد کنیم.

علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند ساماندهی سراب‌های نهاوند بویژه گیان فارسبان وگامسیاب گفت: تنها راه ایجاد زیر ساخت مناسب در این مناطق بهره مندی از توان وظرفیت بخش خصوصی است.

وی افزود: خوشبختانه بزرگترین جنگل طبیعی استان به مساحت ۲۲۰ هکتار در محل سراب گیان ایجاد شده که نیازمند احیا، نظارت وجلوگیری از خشک شدن آن هستیم.

خزایی مدیر کل منایبع طبیعی استان هم از تدوین طرح مناسب گردشگری برای سراب گیان توسط مشاور خبر داد وگفت: با همکاری میراث فرهنگی بدنبال جذب سرمایه گذار برای اجرای این طرح هستیم.

وی افزود: چنانچه این طرح به مرحله اجرایی برسد سراب گیان وجهه جهانی خواهد گرفت که نقش مهمی در توسعه استان همدان خواهد داشت.