زیر دو خم هفته با بررسی مشکلات ورزش مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زیر دو خم هفته با سه خبر و گزارش از مشکلات ورزش استان مازندران آماده پخش شد.

تشییع باشکوه پیکر مرحوم امامعلی حبیبی نخستین دارنده نشان طلای المپیک در مازندران بدون حضور چهره‌های ملی، وعده وزیر ورزش و جوانان در پی پخش گزارشی از مشکلات خانواده مرحوم جاسم دلاوری بوکسور قهرمان مازندرانی برای حل این مشکلات و شروع نه چندان خوب تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر به عنوان نمایندگان مازندران در مسابقات این فصل لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور که امیدواریم هر چه زودتر به شرایط ایده آل برسند.

ایوب رضوانی و بسته زیر دو خم این هفته: