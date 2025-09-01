طرح تابستانی «نوجوانه ها» توسط بسیج شهرستان محلات برای جذب، تربیت و شکوفایی استعدادهای نوجوانان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این طرح با هدف پرکردن اوقات فراغت دانشآموزان و ایجاد نشاط سالم در کنار برنامههای رشد و شکوفایی استعدادها طراحی شده است.
به گفته فرمانده سپاه ناحیه محلات این طرح در کلیه مساجد دارای پایگاه مقاومت بسیج شهرستان اجرا و در قالب آن برنامههایی با همکاری امامان جماعت مساجد و با استفاده از ظرفیتهای محلی برگزار میشود.
سرهنگ یارمحمدی افزود: این طرح در ۳۴ پایگاه بسیج در حال برگزاری است و بیش از هزار نوجوان در این طرح شرکت کردهاند.
او طرح «نوجوانهها» را فرصتی برای جذب نوجوانان به پایگاههای بسیج در ایام تابستان دانست و خاطرنشان کرد: اهداف این طرح کمک به دانشآموزان برای گذراندن تابستان به شکلی مفید و سازنده، فراهم کردن زمینه برای رشد و تربیت استعدادهای مختلف در بین نوجوانان و ایجاد نشاط و سرگرمی سالم است.