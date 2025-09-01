پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: اعضای باند فروش طلای تقلبی که با ترکیب مس و روکش طلا، به صاحبان چند زرگری در رشت طلای تقلبی فروختند دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی شکایت تعدادی از صاحبان واحدهای صنفی طلا فروشی در بازار رشت مبنی بر توزیع انواع مصنوعات تقلبی طلایی در سطح شهرستان، ۲ نفر از اعضای این باند کلاهبرداری در رشت دستگیر شدند.
وی از دستگیری یک زن ۲۹ ساله و مردی ٤٠ ساله و کشف ۱۰ گرم مصنوعات طلای تقلبی از این افراد خبر داد و افزود: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و تلاش پلیس برای روشن شدن همه زوایای این پرونده ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: کاهش شدید عیار طلا به صورت ماهرانه، درج شماره سریال بر روی طلاهای تقلبی، ارائه فاکتورهای جعلی و بسته بندی با هولوگرامهای تقلبی، انجام آبکاری و روکش گذاری طلا بر روی آلیاژهای مس و فلزات دیگر، از شگردهای این باند کلاهبرداری است.
سرهنگ روشن قلب به شهروندان توصیه کرد: مصنوعات و سکههای طلا را از مغازههای معتبر و با دریافت فاکتور رسمی خریداری کنید و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و یا به نزدیکترین پایگاه پلیس اطلاع دهند.